Von Nadia Pantel

Einer der letzten großen Verteidiger Anne Hidalgos war der sozialistische Senator Lucien Stanzione. Noch zwei Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl sagte Stanzione, es sei "rein mathematisch gar nicht möglich", dass Hidalgo unter zwei Prozent komme. Stanzione hat sich offenkundig verrechnet: Hidalgo kam auf 1,7 Prozent. Vor fünf Jahren stellten Frankreichs Sozialisten noch den Präsidenten, heute liegen sie hinter den Kommunisten (2,3 Prozent). Und auch hinter dem Kandidaten Jean Lassalle (3,1 Prozent), der in Frankreich bisher nur eine einzige nationale Abstimmung für sich entschieden hat, nämlich die Umfrage, mit welchem Politiker die Franzosen am liebsten mal grillen würden. Nämlich mit dem Hirtensohn und Bauernfreund Lassalle.

Anne Hidalgo hingegen bekam sogar in Paris, wo sie 2020 als Bürgermeisterin bestätigt worden war, nur 2,1 Prozent der Stimmen. Die Politikerin, die international als Vorreiterin einer klimafreundlichen Stadtpolitik gefeiert wird, erlebte in ihrem eigenen Land und in ihrer eigenen Stadt ein Debakel. Am Wahlabend verortete Hidalgo ihre Niederlage in einem internationalen Kontext. Sie sprach vor ihren Anhängern von einer "sehr unsicheren Zeit, in der wir aus einer medizinischen Krise kommen und die Rückkehr des Krieges in Europa erleben". Doch es dürften weder der Krieg in der Ukraine noch die Corona-Pandemie sein, die Hidalgos Erfolg verhindert haben.

Sucht man nach den Gründen ihres Scheiterns, findet man zunächst eine Partei, in der nie ganz klar war, wie entschieden Hidalgos Kandidatur mitgetragen wird oder nicht. So warb die Sozialistin und Ex-Präsidentschaftskandidatin Ségolène Royale schon vor Wochen dafür, man möge doch lieber den linksradikalen Jean-Luc Mélenchon wählen statt Hidalgo. Zudem wird oft angeführt, dass Hidalgo viel zu stark Paris symbolisiere. Eine Stadt, die in Frankreich für die Zentralisierung des Landes und die Arroganz gegenüber den ländlichen Regionen steht. Die Tatsache, dass die Einwanderertochter Hidalgo, die sich aus einfachsten Verhältnissen hocharbeitete, gar nicht in Paris aufgewachsen ist, zählte im Wahlkampf kaum.

Die gemäßigten Töne der Kandidatin waren im Wahlkampf kaum hörbar

Unklar ist, wie sehr Hidalgo dafür zahlen musste, dass die Franzosen mit den Sozialisten in erster Linie immer noch die Präsidentschaft François Hollandes verbinden. Hollande trat mit markigen Parolen gegen die Finanzwirtschaft an, fiel dann jedoch kaum durch linke Politik auf, sondern vor allen Dingen durch Unentschlossenheit.

Zwischenzeitlich hatte Hidalgo für eine gemeinsame linke Kandidatur von Sozialisten und Frankreichs Grünen (EELV) geworben. Sie hatte dabei jedoch auch betont, dass sie als Feministin nicht länger bereit sei, sich hinter männlichen Kandidaten wie dem Grünen Yannick Jadot einzusortieren. Im Wahlkampf war sie mit ihren gemäßigten, sozialdemokratischen Positionen schließlich kaum hörbar. Das deutlich radikalere Programm Mélenchons, der unter anderem eine "ökologische Planwirtschaft" verspricht, überzeugte schließlich auch in Regionen, in denen sonst traditionell sozialistisch gewählt wird.