Bund, Länder und Kommunen wollen den Sozialstaat unbürokratischer, digitaler und zielgerichteter machen. Dies sind die Kernelemente des Berichts der Regierungskommission zur Sozialstaatsreform, der an diesem Dienstag veröffentlicht werden soll. Er liegt der Süddeutschen Zeitung vorab vor. Die Empfehlungen sehen einen umfassenden Umbau der staatlichen Hilfen vor, insbesondere des bisherigen Bürgergelds, des Wohngelds und des Kinderzuschlags.