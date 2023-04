Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen wie geplant ab 1. Juli mehr Geld. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch ein Rentenplus von 4,39 im Westen und 5,86 Prozent im Osten. Die Zahlen hatte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) schon im März veröffentlicht. Die Rentenerhöhung kostet auf ein ganzes Jahr bezogen etwa 17,7 Milliarden Euro in der gesetzlichen Rentenversicherung, in der Alterssicherung der Landwirte und in der gesetzlichen Unfallversicherung. Für einen großen Teil der Ruheständler könnten die Anhebungen dennoch einen Kaufkraftverlust bedeuten, da die allgemeine Preissteigerung möglicherweise höher ausfällt.