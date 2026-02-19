Ein Bündnis aus 38 Organisationen und Verbänden kritisiert die geplanten Verschärfungen bei der Grundsicherung. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Bundesregierung und die Fraktionen von CDU/CSU und SPD und fordern diese auf, Restriktionen zurückzunehmen – vor allem, wenn sie Familien betreffen. Die Reform verfehle ihr Ziel, Erwerbsintegration zu fördern. Stattdessen verschärfe sie die Situation von Menschen mit Betreuungsverantwortung. Besonders problematisch seien Sanktionen, die ganze Haushalte belasten, sowie die Verschärfung bei den Wohnkosten und unrealistische Zumutbarkeitsregelungen für Eltern von Kleinkindern.