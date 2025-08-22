Seit Jahren sinkt die Zahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung. Nun will die Bundesregierung mehr Geld für sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Was das bringen kann.

Von Claudia Henzler

In vielen deutschen Städten ist die Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft schwierig. Selbst für Familien mit solidem Einkommen sind die Mieten freiwerdender Wohnungen mancherorts kaum zu stemmen. Die Politik hat deshalb eine Renaissance des sozialen Wohnungsbaus eingeläutet. Seit einigen Jahren stellen Bund und Länder wieder mehr Geld dafür zur Verfügung. Nun will die schwarz-rote Bundesregierung die Fördermittel weiter erhöhen und für die Jahre 2025 bis 2029 insgesamt 23,5 Milliarden Euro bereitstellen. Hinzu kommen mindestens 30 Prozent dieser Summe von den Bundesländern, die die Förderprogramme verwalten.