In sozialen Medien werden Kinder zunehmend von ihren eigenen Eltern in unvorteilhafter Art der Öffentlichkeit präsentiert. Die von den Bundesländern getragene Beratungsplattform Jugendschutz.net beklagt in ihrem am Donnerstag vorgestellten Jahresbericht, die Betreiber populärer Instagram-Profile vergrößerten ihre Abonnentenzahl häufig zulasten der Kinder. Die Jugendschützer hatten 50 Profile mit jeweils mehr als 50 000 Abonnenten geprüft. Kinder würden "unter dem Deckmantel von Produkttests zu Werbeträgern von Spielzeug, Süßwaren und für die Selbstvermarktung instrumentalisiert". Die Mehrzahl der Profile enthalte sensible persönliche Informationen und Bilder der Kinder in knapper Kleidung. Auch privateste Bereiche wie das Zubettgehen würden öffentlich gemacht. "Dadurch werden Kinder ihrer Rückzugsorte beraubt", warnt Jugendschutz.net.