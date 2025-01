Das Verteidigungsministerium (BMVg) und die Bundeswehr lassen ihre Auftritte auf der in Kritik stehenden Plattform X ruhen. Auf absehbare Zeit werde nicht mehr proaktiv auf dem Kanal gepostet, teilte das Ministerium mit. „Hauptgrund für die Entscheidung ist, dass nach Bewertung des BMVg der sachliche Austausch von Argumenten zunehmend erschwert wird“, heißt es in einer Mitteilung. Das Ministerium nutze künftig alternativ einen WhatsApp-Kanal, um über Termine und Entscheidungen des Ministers sowie über Neuigkeiten aus dem Ministerium zu informieren. Die Entscheidung gilt auch für die X-Kanäle des Generalinspekteurs, der Inspekteure und der Befehlshaber sowie für den zentralen X-Kanal der Bundeswehr. Das BMVg behalte sich vor, „in Ausnahmefällen auf X mit Posts zu reagieren – etwa im Falle von Desinformations-Kampagnen“. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, es gebe keine allgemeine Änderung in den anderen Ministerien.