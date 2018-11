5. November 2018, 18:42 Uhr Sozialdemokraten Und jetzt wieder arbeiten

Die SPD-Führung verbietet sich Personaldebatten und stellt auch nicht die Koalition infrage. Sie hat mit ihren zahlreichen offenen Themen genug zu tun.

Von Mike Szymanski , Berlin

Die Krisenklausur der SPD, die im engen Führungskreis schon am Sonntagabend begonnen hatte, geht am Montag mit dem Treffen des Vorstandes zu Ende. Alle erwarten ein Beschlusspapier, weil dies ja die SPD ist. Aber Andrea Nahles will heute etwas anderes. Die SPD-Chefin findet, es wäre eine gute Idee, nach dieser langen und, wie Teilnehmer berichten, durchaus auch "offenen" Debatte, doch zusammen im Kreis der engeren Parteispitze im Atrium vor die Presse zu treten.

Nahles hat die Botschaft schon im Kopf: An der Spitze der SPD, da haken sie sich jetzt unter. Und vor der Presse wird sie später dann auch sagen: "Wir wollen es wissen." Aber eigentlich ist sie diejenige, die es wissen wollte an diesen beiden Tagen: Steht diese Führungsmannschaft noch zu mir? Am Wochenende hatte Nahles im Gespräch mit dieser Zeitung gesagt: Sie führe die Partei mit all ihrer "Kraft, Leidenschaft und Zuversicht", und, "wenn jemand meint, es schneller oder besser zu können, soll er sich melden". Hintergrund war die Forderung aus dem Lager der Gegner der großen Koalition, den Parteitag im nächsten Jahr aufs Frühjahr vorzuziehen. Das würde aber auch bedeuten, dass Nahles sich früher als geplant zur Wiederwahl stellen müsste. Die Partei hätte sich gleich wieder in eine Personaldebatte manövriert. Eine Vorstandsklausur, die eigentlich der Klärung inhaltlicher Positionen nach zwei verlorenen Landtagswahlen dienen sollte, wurde zum Ort einer Machtprobe: Nahles hat sie fürs Erste für sich entschieden.

Einer aus dem Vorstand berichtet, niemand habe die Chefinnen-Frage "direkt oder indirekt" aufgeworfen. "Heute wäre die Gelegenheit dazu gewesen." Nahles geht in ihrem Statement nicht einmal mehr auf die Parteitagsforderung ein. Erst auf Nachfrage sagt sie, dass es "keine vorgezogenen Parteitage und auch keine Sonderparteitage" geben werde. Alles läuft weiter nach Plan. Die SPD kommt, wie besprochen, erst Ende 2019 zum Parteitag zusammen. Dies habe der Vorstand "mit großer Mehrheit" beschlossen, sagt Nahles.

Aus Teilnehmerkreisen heißt es, Gegenstimmen habe es nur vereinzelt gegeben, von einer Handvoll ist die Rede. Zuletzt hatte sich Kevin Kühnert, Juso-Chef und Wortführer der Gegner der großen Koalition, dafür ausgesprochen. Im Vorstand mehren sich mittlerweile aber die Stimmen jener, die es leid sind, dass sich die SPD mit aller Hingabe der Frage widmet, ob und wann sie am besten die große Koalition wieder verlässt.

Fraktionsvize Karl Lauterbach sagt nach der Klausur: "Wir müssen die Debatte darüber beenden." Martin Dulig, Landeschef der SPD in Sachsen und Beauftragter seiner Partei für den Osten, wo im nächsten Jahr mehrere Landtagswahlen anstehen, sagt: "Der Parteivorstand hat mit übergroßer Mehrheit das Vorziehen des Bundesparteitages abgelehnt. Das ist richtig und gut so. Wir wenden uns den Menschen in unserem Land zu und kümmern uns um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen." Die Menschen - gerade in Ostdeutschland - hätten "eine feine Antenne dafür, ob die SPD nur personell taktiert und sich um sich selber kümmert. Oder ob sie wirklich politische Entscheidungen für jeden Einzelnen im Land trifft, die soziale Frage ernst nimmt, und damit das Leben der Menschen sich tatsächlich verbessert".

Jetzt soll wieder gearbeitet werden. Auf einer Vorstandsklausur Mitte Dezember will Nahles die vielen offenen Fragen wie etwa zum künftigen Umgang mit den Sozialreformen Hartz IV geklärt haben. Im Frühjahr will sie, dass die Partei ihren Kopf für die anstehende Europawahl frei hat. Dies verkündet sie nun umgeben von der engeren Führungsriege der Partei: Auch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, und Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil stehen mit auf der Bühne - jene beiden Spitzenpolitiker, deren Namen immer wieder genannt werden, wenn es darum geht, die große Koalition fortzuführen, aber ohne Andrea Nahles an der Spitze.

Die beiden sind es auch, die nach dem Gruppenauftritt noch Einzelinterviews im Fernsehen geben und dabei vor weiteren Personaldebatten in der Partei warnen. Schwesig sagt, sie habe heute sehr bewusst das Signal des Zusammenhalts senden wollen. "Wir wissen um den Ernst der Lage." Sie wolle nicht zusehen, wie bei der SPD die Lampen ausgehen. Weil führt aus, dass die Partei in der Vergangenheit so oft ihre Führung ausgetauscht habe, dass die Partei darin nun sicher "kein Defizit" habe. Dieser Tag geht eindeutig an Nahles.