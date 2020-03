Als Norbert Walter-Borjans am Montag gegen neun Uhr das Willy-Brandt-Haus betritt, hat er das Telefon schon am Ohr. Der SPD-Co-Vorsitzende ist auf dem Weg zu den Gremiensitzungen seiner Partei. Es ist viel los, mehr als sonst. Das liegt im Moment an zwei Männern, die der SPD in der Vergangenheit oft das Leben nicht unbedingt leicht gemacht haben.

Der eine heißt Recep Tayyip Erdoğan und ist Präsident der Türkei. Seit dem Wochenende hindert er nicht mehr Flüchtlinge daran, weiter nach Europa zu reisen. Jetzt fragen sich viele im politischen Berlin, was das nun bedeutet: Erlebt Deutschland bald eine neue Flüchtlingskrise?

Der andere Mann heißt Sigmar Gabriel, er ist Ex-Chef der SPD und arbeitet sich nach seinem Rückzug von der Parteispitze energisch an seinen Nachfolgern ab. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, die Neuen an der Spitze der SPD kommen - wenig überraschend - mal wieder nicht gut weg.

Des Weiteren auf der Liste der politischen Themen für diese Woche: Coronavirus, Integrationsgipfel im Kanzleramt, Rechtsterrorismus, das Koalitionstreffen am kommenden Wochenende. Um es kurz zu machen: Für Norbert Walter-Borjans und seiner Partnerin im Vorsitz der SPD, Saskia Esken, die beide erst im Dezember gewählt wurden, endet mit diesem Montag endgültig die Schonfrist. Sie stecken jetzt mittendrin in all den kleinen und großen Problemen der SPD. Walter-Borjans lächelt trotzdem kurz, bevor er den Fahrstuhl ansteuert und in die Chefetage der Parteizentrale fährt. Das kann ja noch was werden in einer Woche, die noch einiges an Krisenmanagement verlangen wird.

Gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik haben Walter-Borjans und Saskia Esken kaum Erfahrung. Das zeigte sich schon zum Jahresbeginn, als die gezielte Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani durch das US-Militär international heftige Turbulenzen auslöste. Damals hatten mehr oder weniger die Außen- und Sicherheitspolitiker die Partei durch die Ausnahmetage gesteuert. Am Montag hat Esken das Glück, Boris Pistorius im Vorstand zu haben, der ist Innenminister in Niedersachsen und war Ende 2019 auf Lesbos. Er kennt die Lage in den überfüllten Flüchtlingslagern. Mit ihm steht jemand auf der Bühne, der sich ganz gut vorstellen kann, was auf Griechenland zukommt, wenn Ankara tatsächlich aus dem EU-Türkei-Abkommen aussteigt. Das soll dafür sorgen, dass die Flüchtlinge gerade nicht nach Europa weiterziehen. Dafür bekommt Ankara Milliardenhilfe. Von einem Leben könne in den Lagern kaum die Rede sein, so schlecht seien die Zustände dort, erzählt Pistorius. Europa, so lautet seine Prognose, werde es nicht mehr lange ertragen, die Lage dort mit anzuschauen. Pistorius gehört zu jenen, die früh vorgeschlagen haben, Minderjährige bis 14 von Lesbos nach Deutschland zu holen. Ein Vorschlag, den Esken nun gerne aufgreift für ihre Gespräche mit der Union. So hilft man sich gerade in der SPD-Spitze - wenn es gut läuft.

Wenn nicht, dann dürfen die neuen Vorsitzenden in den Medien über sich lesen, was sie alles falsch machen. Ex-Chef Sigmar Gabriel hat seiner Partei in seinem Buch über Jahre andauerndes Führungsversagen vorgeworfen. Mit Blick auf Esken und Walter-Borjans schreibt Gabriel: "Es ist gewiss richtig, den beiden neu gewählten Vorsitzenden eine faire Chance zu geben und ihnen ihre gewiss nicht einfache Aufgabe nicht noch schwerer zu machen." Den Mitgliederentscheid, der sie an die Spitze gebracht hat, nennt er jedoch "aberwitzig". Ohne ihre Namen zu nennen, hält Gabriel seinen Nachfolgern Esken und Walter-Borjans vor, in ihrem Wahlkampf um den Vorsitz den Eindruck vermittelt zu haben, die Koalition verlassen zu wollen - um am Ende doch zu bleiben. "Links blinken und dann rechts abbiegen verwirrt alle anderen Verkehrsteilnehmer." Thematisch und strategisch beklagt er die "Verzwergung" der SPD.

Natürlich könnte man Sigmar Gabriels Text als Genörgel eines frustrierten Mannes abtun. Er ist von seinen Nachfolgern regelrecht aus dem Zentrum der Macht herausgedrängt worden. Der Innenpolitiker Lars Castellucci aus dem Bundestag will sich den Start in die Woche nicht verderben lassen: "Neue Woche in Berlin. Vielleicht geht alles mal einen Ticken weniger hysterisch. Es gibt nichts, was man nicht mit Vernunft gut bewältigen könnte. Und nein, Bücher eines ehemaligen SPD-Vorsitzenden helfen nicht", schreibt er auf Twitter. Nur, das Problem geht tatsächlich tiefer: Andrea Nahles scheiterte als Parteichefin (nach Gabriel und Martin Schulz) auch deshalb, weil sie solchen Angriffen am Ende nicht standhalten konnte. Die SPD hatte sich nach ihrem Rückzug einen anderen Umgang miteinander verordnet. Geht es wieder los, dass die Partei ihre eigene Führung kaputt macht?