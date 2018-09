6. September 2018, 18:45 Uhr Sozialdemokraten "Das nervt"

Horst Seehofer vermasselt der SPD einen reibungslosen Aufbruch in den Herbst. Doch der dominante Bayer ist nicht das einzige Problem der Partei in Berlin.

Von Mike Szymanski , Berlin

Andrea Nahles, Partei- und Fraktionschefin der SPD, hat mittlerweile Übung darin, so zu tun, als wäre nichts vorgefallen. Es ist kurz nach 15 Uhr am Donnerstag. Die SPD-Parlamentarier kommen zur Fraktionsklausur im Bundestag zusammen. Der Sommer ist rum, viele tragen die Bräune noch im Gesicht. Nahles sagt, auf ihre Fraktion warte nun ein "arbeitsreicher Herbst". Das stimmt. Erst einmal gibt es aber wieder ein großes Problem beiseitezuschieben, das sie nicht auf der Tagesordnung hatte: Seehofers Äußerungen zur Migration als "Mutter aller Probleme". Der Streit ist zurück. Oder, wie Nahles es formuliert: Seehofer und die CSU, sie zündeln schon wieder.

Der Ärger über Horst Seehofer lenkt die Sozialdemokraten von eigenen Versäumnissen ab

So hat sich Nahles den Start nach der Sommerpause nicht gedacht. Sie will Sacharbeit machen, mit den Fraktionskollegen besprechen, worüber sie sich im Sommer Gedanken gemacht hat: Das waren vor allem die Themen Zukunft der Arbeit, bezahlbares Wohnen, sichere Renten. "Wir wollen liefern", sagt sie. Ihre Sommerreise hatte sie unter anderem ins Braunkohlerevier in die Lausitz geführt und zu Grundschülern in Frankfurt, die schon das Programmieren lernen, denn die Zukunft ist digital. Sie will mit ihrer Partei wieder hin zu den Leuten, die sich die Hände schmutzig machen und Angst vor dem technologischen Wandel haben. Sie hat den Düsseldorfer Ökonomen Jens Südekum eingeladen. Er soll zu den Themen Digitalisierung, Globalisierung und Strukturwandel referieren.

Aber dann dominiert wieder Seehofer diesen Tag. Schon vor der Sommerpause hatte die CSU mit dem Streit über die Asylpolitik jede Diskussion über andere Themen überstrahlt. Seehofer und seine CSU haben der SPD quasi den Start in die große Koalition vermasselt. Was sie auch für Initiativen startete, die SPD verharrt in Umfragen bei Werten um 20 Prozent, oft sogar weniger. Nahles hatte gehofft, die CSU, die in Umfragen ebenfalls abgesackt ist, hätte gelernt, dass auch sie wenig Nutzen zieht aus der Art, wie sie die Debatte führt. Durch das besonnene Auftreten ihrer Partei war die große Koalition nicht am Streit auseinandergebrochen, bevor sie überhaupt richtig zu arbeiten angefangen hatte. Jetzt ist der Sommer fast vorbei und es geht wieder so weiter wie vorher.

Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagt: "Es muss damit Schluss sein, dass Seehofer in seinem Flüchtlingswahn ständig die Regierung in den Krisenmodus versetzt. Das nervt." Seehofer sei mit seiner Position in der Regierung isoliert. "Das sollte er akzeptieren und seine Arbeit machen." Um den Zorn zu verstehen, muss man sich mit den Abgeordneten unterhalten. Sie waren über den Sommer viel in ihren Wahlkreisen unterwegs. Wenn es da mal wirklich Beifall für die Sozialdemokraten gab, dann dafür, dass sie sich mit der Forderung nach sicheren Renten bis ins Jahr 2040 endlich mal Gehör mit einem eigenen Thema verschafft hatten. Das war als Lebenszeichen wahrgenommen worden. Bis Donnerstag jedenfalls, als sich der Bundesinnenminister erneut auf die Migration einschoss.

Nahles wird von Journalisten gefragt, was sie zu tun gedenkt, wenn Seehofer nicht beidreht? Sie sagt: "Das werden wir ja mal sehen!" Die SPD-Chefin war vor der Sommerpause recht froh gewesen, den Bayern ein paar Wochen nicht zu treffen. Von Wiedersehensfreude kann auch jetzt nicht die Rede sein, zumal sich der nächste große Konflikt schon abzeichnet. Die SPD verlangt einen "Spurwechsel" abgelehnter Asylbewerber in die Arbeitsmigration, wenn sie sich bereits integriert haben. Das soll im Einwanderungsgesetz geregelt werden, das die SPD der Union abgetrotzt hat. Aber die CSU mauert, Seehofer will den Spurwechsel verhindern. Nahles sagt am Donnerstag: "Das bleibt für mich auf der Tagesordnung."

Der Ärger über die CSU lenkt ab von eigenen Versäumnissen. Schon möglich, dass die CSU der SPD den Start nach der Sommerpause verhagelt. Wirklich rund lief es bei den Sozialdemokraten aber schon in den letzten Wochen nicht. Die geforderte Garantie für das Rentenniveau bis 2040 kam zwar bei vielen gut an. Weniger optimal war indes, dass ausgerechnet Finanzminister Olaf Scholz die Frage offenließ, wie das Vorhaben zu finanzieren sei. Auch Chemnitz ist für die SPD kein Ruhmesblatt. Nahles rügte die fremdenfeindlichen Ausschreitungen deutlich: Man dürfe dem "Nazi-Mob" nicht die Straße überlassen. Zu den großen Gegendemos in Chemnitz fuhr sie aber nicht.