1. November 2018, 18:57 Uhr Sozialberufe Hartnäckige gesucht

In Altenheimen und Kitas fehlen Fachkräfte, Quereinsteiger müssten eigentlich willkommen sein. Dennoch werden Berufswechslern oft Steine in den Weg gelegt.

Von Kristiana Ludwig , Berlin

In den Altenheimen der Republik herrscht Pflegenotstand, und den Kindertagesstätten fehlen die Erzieher. Quereinsteiger, die in anderen Branchen gearbeitet haben und sich neu orientieren wollen, könnten helfen, diesen Mangel zu mildern. Doch ältere Auszubildende erleben ihren Einstieg in die sozialen Berufe oft als Überforderung - weil sie zu wenig Zeit und Geld haben, um ihre Ausbildung mit der Familie zu vereinbaren. Ein erheblicher Teil von ihnen bricht die Ausbildung deshalb wieder ab, zeigt eine Studie im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.

Arbeitsagenturen machen Berufswechslern den Einstieg in den Erzieherjob oft schwer

Der Studie zufolge berichten gerade Auszubildende in Altenheimen, dass sie wegen der Personalknappheit häufig einspringen und Notdienste oder Nachtschichten übernehmen müssen. Während sich Einrichtungsleiter über die kompetenten, lebenserfahrenen Quereinsteiger freuten, problematisierten deren Berufsschulleiter mit Sorge, dass Auszubildende häufig gezwungen seien, Pflegeaufgaben zu übernehmen, obwohl sie das noch gar nicht dürfen.

Die Auszubildenden selbst sind von dem Alltag im Pflegeheim häufig irritiert, erzählten sie den Forschern des Deutschen Jugendinstituts in München. Anders als im Lehrbuch sei die Arbeit im Heim "stark von ökonomischen Zwängen" bestimmt. Pflegerinnen und Pfleger müssten hier wirtschaftlich handeln: "Für in der Schule vermittelte Standards, wie zum Beispiel eine interaktive Beziehungs- und Pflegearbeit oder eine aktivierende Pflege, lassen der Zeitdruck und die oft ungenügende Personalausstattung im Einrichtungsalltag wenig Spielraum", heißt es in der Studie. Viele Einsteiger bringe diese Situation in einen inneren Zwiespalt und oft auch zu der Erkenntnis, dass sie unter diesen Bedingungen später nicht in dem Beruf arbeiten möchten.

In Kitas liegen die Dinge anders. Dort begegneten die Mitarbeiter den Quereinsteigern eher mit Vorbehalten. Sie seien skeptisch gegenüber den älteren Auszubildenden, sagt Studienautorin Birgit Riedel. Erzieherinnen und Erzieher befürchteten eine Abwertung ihrer professionellen Arbeit, wenn zu viele Quereinsteiger mit den Kindern arbeiteten. Doch durch ihre Untersuchung seien "diese Ängste stark widerlegt worden", sagt Riedel. Gerade in der Kinderbetreuung seien Quereinsteiger oft "hoch motiviert" und gut qualifiziert.

Das liege auch an der Tatsache, dass sich Berufswechsler, die sich für einen Erzieherjob interessieren, erst einmal zahlreiche Hürden in den Arbeitsagenturen überwinden müssten. Viele der befragten Quereinsteiger berichteten von langwierigen Verhandlungen mit dem zuständigen Sachbearbeiter, der erst von einer Umschulung überzeugt werden musste: "Nur der eigenen Hartnäckigkeit und dem unbedingten Willen, diese Ausbildung zu machen, sei es zu verdanken, dass man sich letztlich damit durchsetzen konnte". Ablehnungsgründe seien in vielen Fällen das fortgeschrittene Alter gewesen, oder auch die guten Chancen, einen Job im ursprünglich erlernten Berufsfeld zu finden. Problematisch sei auch, sagt Forscherin Riedel, dass Arbeitsagenturen nur zwei Jahre der Ausbildung finanzierten. Eine Erzieherausbildung dauere aber meist drei Jahre.

In der Altenpflege verhielten sich die Arbeitsagenturen laut Studie dagegen geradezu übermotiviert. Auch Erwerbslosen, die keinerlei vorherige Qualifikation mitbringen, würden Arbeitsvermittler schnell den Quereinstieg in die Altenpflege empfehlen - als sichere berufliche Perspektive. Entsprechend hoch sei in diesem Bereich die Abbruchquote.