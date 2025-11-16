Jörg Urban steht am Rednerpult im russischen Sotschi, die Wand hinter ihm strahlt in dunklem Blau, in weißen Lettern leuchtet darauf der Schriftzug „Brics-Europe“. Urban spricht auf Deutsch, ein Übersetzer schickt die russische Version seiner Worte hinterher. Und was er sagt, dürfte in den Ohren russischer Machthaber gut klingen. Es sei ihm wichtig, sagt Urban, deutlich zu machen, dass es in Deutschland politische Kräfte gebe, „die diesen Weg der Konfrontation und der Sanktionen nicht weitergehen wollen“.