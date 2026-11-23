Die Mitgliederversammlung der SOS-Kinderdörfer weltweit streicht ihren bisherigen Namenszusatz „Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland“ aus dem Vereinsnamen. Dieser Beschluss sei einer von mehreren Schritten weg von einer idealisierten Gründergeschichte hin zu mehr Verantwortung, Kontrolle und Transparenz, heißt es in einer Mitteilung des Hilfswerks vom Montag. Die Organisation hatte sich nach eigenen Angaben bereits in den vergangenen Monaten von den Taten ihres Gründers distanziert, nachdem glaubhafte Missbrauchsvorwürfe gegen ihn bekannt geworden waren. Dem 1986 gestorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, werden sexueller Missbrauch und physische Gewalt gegen acht Jungen in den 1950er bis 80er Jahren angelastet. Die Vorwürfe wurden im vergangenen Jahr öffentlich bekannt.