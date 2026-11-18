Vergangenes Jahr ließen sich in Deutschland 130 053 Ehepartner scheiden, oft sind davon auch gemeinsame Kinder betroffen. Hinzu kommen etliche Partner, die nicht verheiratet sind, aber ebenfalls Kinder haben. Die Trennung der Eltern wirft stets die Frage auf, welche Regeln für die Kinder gelten. Die Koalition will das Sorge- und Umgangsrecht neu fassen, die Bundesregierung beschloss dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). Sie spricht von der größten Reform des Kindschaftsrechts seit Jahrzehnten. „Wir stärken die Rechte von Kindern, setzen das Kindeswohl an die Spitze und wir schaffen klare Regeln zum Schutz vor Gewalt“, sagt Hubig. Die wichtigsten Aspekte im Überblick.