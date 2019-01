23. Januar 2019, 18:38 Uhr "Sophia" Rettungsmission im Mittelmeer vor dem Aus

Fast 45 000 schiffbrüchige Flüchtlinge konnten bei der EU-Mission "Sophia" in den vergangenen drei Jahren gerettet werden. Nun zieht Berlin seine Fregatte ab, Italien will Flüchtlinge anders verteilen.



Von Cerstin Gammelin , Karoline Meta Beisel und Oliver Meiler, Berlin/Brüssel/Rom

Der Mittwoch war ein Tag für Wortklauber. "Das Schicksal von Operation 'Sophia' ist noch nicht besiegelt", sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos bei der mittäglichen Pressekonferenz. Nur wenige Augenblicke später sagte er aber auch: "Operation 'Sophia' war erfolgreich", und er wiederholt es sogar noch einmal: "Operation 'Sophia' war erfolgreich." War, nicht ist.

Die Soldaten der EU-Rettungsmission im Mittelmeer haben seit 2015 insgesamt fast 45 000 Schiffbrüchige aus dem Meer gerettet; 22 500 von ihnen wurden von deutschen Soldaten geborgen. Nun droht der Mission das Ende: Italien, das entsprechend den Vereinbarungen der Mission das Kommando hat und bislang alle Geretteten selbst aufnehmen soll, knüpft die Fortführung der Mission an die Bedingung, dass diese Last künftig auf mehrere Schultern verteilt wird; die Mitgliedstaaten können sich aber nicht einigen. Zuletzt wurde das Mandat noch einmal um drei Monate verlängert, bis Ende März. Auch mit der Ankündigung der Bundesregierung, die Fregatte Augsburg aus der Mission abzuziehen und nicht sofort ein anderes Schiff an deren Stelle zu entsenden, ist eine Verlängerung unsicher geworden.

Italien ließ die "Augsburg" nicht mehr Füchtlinge retten, sondern nur gegen Schmuggler vorgehen

Die Bundesregierung betonte am Mittwoch in Berlin, der Rückzug der Fregatte sei nur vorläufig; das für den weiteren Einsatz vorgesehene Schiff sei bereit und werde bis zur Entsendung ins Mittelmeer in der Nordsee und bei Nato-Manövern eingesetzt. "Der Einsatz ist nicht beendet, sondern nur temporär ausgesetzt", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Deutsche Soldaten arbeiteten weiter im Hauptquartier der Mission und auf dem Führungsschiff. Die Fregatte werde am 6. Februar nach Deutschland zurückkehren; dass sie nicht ersetzt werde, liege daran, dass die deutschen Soldaten seit einigen Monaten nur noch beauftragt waren, gegen Öl- und Waffenschmuggler vorzugehen - nicht aber, die eigentliche Hauptaufgabe zu erfüllen: gegen Schleuser vorzugehen, Flüchtlinge zu retten und die libysche Küstenwache auszubilden. "Wir waren in Gebieten ohne Flüchtlingsboote eingesetzt", so der Sprecher. Voraussetzung für die Entsendung eines neuen Schiffes sei, dass es "wieder seine ursprünglichen Hauptaufgaben wahrnehmen kann".

Im Außenministerium hieß es, man kenne die italienische Forderung, die Regeln der Mission so zu ändern, dass gerettete Flüchtlinge nicht mehr automatisch nach Italien gebracht würden. Ein Sprecher deutete Unterstützung dafür an. "Wir setzen uns dafür ein, dass es eine Lösung gibt, die für alle Seiten akzeptabel ist", sagte er. Die Bundesregierung werde sich in Brüssel dafür einsetzen. Dort eine Lösung zu finden ist aber schwierig, weil in dieser Frage alles mit allem zusammenhängt: Was passiert mit dem nächsten privaten Rettungsschiff, dass einen europäischen Hafen um Einfahrt bittet? Wie geht es mit der Dublin-Reform weiter, bei der es ja auch vor allem um die Frage der Verteilung der Asylsuchenden geht?

In Italien jedenfalls kommt der Bescheid aus Berlin Matteo Salvini gelegen. Seitdem der Chef der rechtsnationalistischen Lega Innenminister ist, wiederholt er bei jeder Gelegenheit, die Regeln von "Sophia" müssten sich ändern. Wenn die Deutschen dauerhaft aussteigen würden, könne man die Mission gleich ganz auflösen. Im Kern, sagte Salvini in einem Interview, sei es ja nur darum gegangen, alle geretteten Migranten nach Italien zu bringen. "Dieses geniale Abkommen", fügte Salvini sarkastisch an, "verdanken wir der Regierung von Matteo Renzi - weiß Gott, was er im Gegenzug dafür erhielt." Salvini verwehrt allen Rettungsschiffen die Einfahrt in Italiens Häfen.

Sein karter Kurs trifft auch die Migranten, die es nach Italien geschafft haben. In diesen Tagen räumt das Militär auf Salvinis Geheiß das zweitgrößte Auffangzentrum für Asylbewerber im Land, jenes in Castelnuovo di Porto bei Rom. 550 Menschen lebten zuletzt da: Die Kinder gingen zur Schule, die Erwachsenen lernten Italienisch, während die Migranten mit Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Motiven auf den Asylentscheid warteten. Nun, da Salvinis "Sicherheitsdekret" in Kraft getreten ist, gibt es den humanitären Schutz nur noch in sehr seltenen Fällen, und viele Migranten landen in der Illegalität. Salvini sagt, er handle "wie ein guter Familienvater" im Interesse der Italiener: Mit der Schließung des Zentrums könne der Staat im Jahr sechs Millionen Euro sparen. Die linke Opposition wirft ihm Herzlosigkeit und Rassismus vor.