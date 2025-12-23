Als Anführer der Opposition verstand sich Friedrich Merz noch vor gut einem Jahr darauf, lautstark gegen die unbeliebte Ampelregierung zu wettern, die im Streit zerbrochen war. Nun führt er selbst eine Regierung an, die interne Meinungsverschiedenheiten öffentlich ausdiskutiert und deren Sympathiepunkte in den Keller gerauscht sind. In den bundesweiten Umfragen hat die AfD zur Union aufgeschlossen, sie teilweise sogar überholt. Unter diesen Vorzeichen werden im kommenden Jahr fünf Landtagswahlen stattfinden, die die Parteien der politischen Mitte vor große Herausforderungen stellen dürften. Ein Blick auf die politische Stimmung im Land zum Jahresende.