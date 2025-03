Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

Es geht an diesem Tag eigentlich um ganz große Themen. Wie kann sich Europa verteidigen, wenn Donald Trump das Interesse an dem Kontinent verliert? Wie muss man die Bundeswehr angesichts des Aggressors Wladimir Putin ertüchtigen? Wo sollen die zig Milliarden Euro herkommen, die Deutschland dafür braucht? Aber Friedrich Merz beginnt seinen Auftritt erst einmal mit dem vergleichsweise kleinen Hamburg. Ein großartiges Wahlergebnis habe die CDU in der Hansestadt erzielt, sagt der CDU-Chef. Die Christdemokraten hätten ihr Ergebnis am Sonntag fast verdoppelt. Die CDU habe damit in schwierigen Zeit erneut bewiesen, „dass sie Großstadt kann“.