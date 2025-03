Diesen Donnerstag schon soll sich der scheidende Bundestag erstmals mit den von Union und SPD angestrebten Änderungen des Grundgesetzes befassen - für höhere Verteidigungsausgaben, einen Verschuldungsspielraum für die Länder und ein 500 Milliarden Euro schweres Infrastruktur-Sondervermögen. Doch die dafür nötige Zweidrittelmehrheit ist noch nicht in Sicht. Die Grünen bleiben einstweilen hart; am Dienstagabend sollte weiterverhandelt werden.

Als Alternative zu den Plänen von Union und SPD hatten die Grünen am Montag einen eigenen Vorschlag unterbreitet: Demnach sollen die Verteidigungsausgaben erst jenseits von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenbremse ausgeklammert werden; nicht schon oberhalb von einem Prozent, wie Schwarz-Rot es wollen.

Es solle in der Bevölkerung nicht das Gefühl aufkommen, „für Panzer ist Geld da, aber nicht für mich“

Das Sondervermögen für die Infrastruktur wiederum werten die Grünen grundsätzlich als unlauteren Versuch, Spielräume für andere Ausgaben zu schaffen - von der Mütterrente bis zur Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie. Thorsten Frei (CDU), der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, hat deshalb vorgeschlagen, die Grundgesetzänderungen voneinander zu trennen. So könnten die Grünen zumindest den höheren Verteidigungsausgaben zustimmen, sagte er dem Sender ntv, nur sei das mit der SPD womöglich schwierig.

Wohl wahr. Am Dienstag meldete sich prompt Anke Rehlinger zu Wort, SPD-Ministerpräsidentin des Saarlands und Teil des engsten Sondiererzirkels. Sie warnte davor, die Grundgesetzänderungen voneinander zu trennen. „Die Verbindung von Verteidigung und Sondervermögen Infrastruktur ist politisch klug“, sagte Rehlinger der Süddeutschen Zeitung. Andernfalls könne, ähnlich wie einst in der Bankenkrise, in der Bevölkerung das Gefühl aufkommen, „für Panzer ist Geld da, aber nicht für mich“.

Ohnehin gibt es in der SPD Vorbehalte gegen den 1,5-Prozent-Vorschlag der Grünen, bei dem auch der Ausbau von Nachrichtendiensten, Cybersicherheit und Zivilschutz sowie Mittel für die Friedenssicherung im Ausland unter die Ausnahme von der Schuldenbremse fallen sollen. Dadurch würde der finanzielle Spielraum verengt, der Aufgabenbereich aber vergrößert, heißt es in der SPD.

Gleichzeitig äußerte Rehlinger Verständnis für Sorgen der Grünen, mit dem Sondervermögen Infrastruktur könne ein „Verschiebebahnhof“ entstehen. „Deshalb sollten wir klarstellen, dass es um zusätzliche Investitionen geht.“ Keines der von den Grünen mitregierten Bundesländer könne ein Interesse daran haben, dass die Investitionen in die Infrastruktur und die Öffnung der Schuldenbremse für die Länder nicht kämen, sagte Rehlinger.

Die Junge Union warnt vor dem Sondervermögen Infrastruktur, Motto: „Alles außer Tierfutter“

Angespannt ist die Stimmung aber nicht nur zwischen den Grünen und der sich anbahnenden schwarz-roten Koalition - sondern auch zwischen Union und SPD. Deutlich wurde das am Montag während der Sitzung der SPD-Fraktion. In ihren Berichten aus den Sondierungsgesprächen zeichneten Verteidigungsminister Boris Pistorius und Arbeitsminister Hubertus Heil ein unvorteilhaftes Bild des künftigen Koalitionspartners.

Teilnehmer bestätigten sinngemäß einen Bericht des Stern, wonach Pistorius im Zusammenhang mit dem Thema Migration von den „mit Abstand unangenehmsten“ Gesprächspartnern gesprochen habe. „Humanität und Verantwortung für andere Menschen? Null Komma null“, soll Pistorius gesagt haben. Vor allem sei es darum gegangen, der Fraktion klarzumachen, wie schwierig die Gespräche mit der Union seien. Es handele sich eben nicht mehr um die „Merkel-CDU, sondern die Merz-CDU“. Es sei eine „radikalisierte, rechte CDU“, mit der da verhandelt werden müsse, wurde Heil zitiert. Großer Ärger herrschte in der SPD-Fraktion über die Darstellung aus der Union, Zurückweisungen an der Grenze werde es ungeachtet der „Abstimmung“ mit den Nachbarn in jedem Fall geben.

In der Unionsfraktion wiederum warb am Montag Außenexperte Norbert Röttgen eindringlich für die geplante Herausnahme der Verteidigungsausgaben aus der Schuldenbremse. In einer ausführlichen Wortmeldung soll er die historische Bedeutung dieses Schritts betont haben. Intern sind aber keineswegs alle begeistert. Die Junge Union warnte am Dienstag in einem Papier vor einer „Boomer-Koalition“; Zumutungen müssten „fair zwischen den Generationen“ verteilt werden. Die Mütterrente sei „finanzpolitisch ein fatales Signal“, das Sondervermögen Infrastruktur entspreche dem Motto „Alles außer Tierfutter“ - und außerdem sollten im Kernhaushalt zwei Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben bereitgestellt werden, nicht nur eins.