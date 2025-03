Grünen-Co-Chef Banaszak: Eine Woche Zeit für Einigung mit Schwarz-Rot

Die Grünen halten die Tür für eine Einigung mit Union und SPD auf ein milliardenschweres Gesamtpaket für Investitionen und Verteidigung offen. "Wir haben uns eine Woche Zeit gegeben, um zu gucken, ob es eine Gesamteinigung gibt", sagte Co-Parteichef Felix Banaszak am Montagabend im ZDF. Es wäre gut, wenn es am Ende eine Einigung gäbe: "Aber ob das passiert, ist offensichtlich gerade noch offen."



Gelinge keine Einigung, seien die Grünen bereit, auf der Grundlage eines eigenen Gesetzesvorschlages mit Union und SPD das Grundgesetz für höhere Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben zu ändern. Nach einem Zeitplan von Union und SPD soll der Bundestag noch in alter Zusammensetzung am 18. März mithilfe der Grünen Grundgesetzänderungen für das Finanzpaket beschließen, das diese in der vorliegenden Form ablehnen. Zu Details eines Treffens der Grünen-Fraktionsspitze mit Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil am Montagabend wollte sich Banaszak nicht äußern: "Dieses Gespräch dient dazu, überhaupt erst mal in einen Verhandlungsmodus zu kommen."



Banaszak machte nochmals deutlich, dass die Grünen anstelle des von Union und SPD geplanten 500-Milliarden-Euro-Schuldentopfes für Investitionen eine Reform der Schuldenbremse für richtig hielten. "Wer die Zustimmung der Grünen für ein so großes Paket neuer Verschuldung möchte, der kann um die zentrale Sicherheits- und Zukunftsfrage unserer Zeit – Klima-, Umwelt- und Naturschutz – nicht herumgehen", fügte er hinzu.