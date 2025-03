Spahn: Zurückweisungen auch ohne Zustimmung der Nachbarländer

Die Spitzen von Union und SPD haben sich bei ihren Sondierungen auf Zurückweisungen an den Landesgrenzen geeinigt. Auch wenn Menschen ein Asylgesuch stellen, sollen sie „in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn“ abgewiesen werden können, heißt es im Sondierungspaper. Laut Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) kann das in letzter Konsequenz auch gegen den Willen der Nachbarländer geschehen. Man werde die europäischen Partner informieren und das Vorgehen im besten Fall auch mit ihnen abstimmen, sagte Spahn im Podcast des Nachrichtenportals Table.Briefings. Aber: „Wir machen uns nicht abhängig von der Zustimmung der anderen Länder.“ Spahn wies ausdrücklich auf die gewählte Formulierung hin: „Da steht nicht zustimmen, sondern in Abstimmung“, sagte er.



Österreichs Regierung machte bereits deutlich, dass sie die deutschen Pläne zur Rückweisung von Asylbewerbern an der Grenze ablehnt. Österreich werde solche Personen nicht annehmen, teilte das Innenministerium in Wien der Deutschen Presse-Agentur mit.



Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, spricht ebenfalls von „einem intensiven Dialogprozess mit unseren Nachbarn“, den seine Partei einleiten will. Zur Bild-Zeitung sagte er: „Wir wollen in Europa keine unnötigen Konflikte heraufbeschwören und zu gemeinsamen Lösungen kommen. Klar ist dabei aber auch: Die Sicherheit unseres Landes steht für uns an erster Stelle. Sie zu garantieren, ist oberste Pflicht des Staates.“