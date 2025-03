CDU-Generalsekretär erwartet Einigung am Wochenende

Die Sondierungen von Union und SPD für die Bildung einer schwarz-roten Bundesregierung kommen voran. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigte sich am Freitagnachmittag zuversichtlich, in den Sondierungen von Union und SPD in den kommenden zwei Tagen eine Einigung zu erzielen. „Am Wochenende“, sagte Linnemann auf eine entsprechende Frage in einer Verhandlungspause bei den Gesprächen in Berlin. Genauer wollte er sich nicht festlegen. Man solle sich selbst nicht zu viel Druck machen, fügte er hinzu.



Am Donnerstag sprachen Vertreter beider Parteien in unterschiedlichen Runden vom späten Nachmittag bis nach 22 Uhr miteinander. „Wir sind vorangekommen“, sagte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am späten Abend.



Eine Einigung am Freitag dürfte es aber noch nicht geben. "Dass wir heute fertig werden, das ist nicht zu erwarten", sagte die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken am Freitagmorgen vor den Gesprächen mit der Union. "Aber wir kommen gut voran. Die Atmosphäre ist gut, sie ist konstruktiv. Und ich bin zuversichtlich, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen." Bei dem einen oder anderen stecke noch der Wahlkampf in den Knochen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzte, man fühle sich auf einem guten Weg. Man müsse aber davon ausgehen, dass auch das Wochenende noch genutzt werde. Knackpunkt bei den Verhandlungen scheinen die Themen Migration und Bürgergeld zu sein.