Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

Friedrich Merz will den Vertrauenstest so gut bestehen, dass sogar die Bundestagspolizei um Mithilfe gebeten wird. Im 5. Stock des Jakob-Kaiser-Hauses, ein Komplex neben dem Reichstagsgebäude, hat der Unionsfraktionschef sein Büro. Und hier gibt es auch einen Besprechungssaal, in dem jetzt die Sondierungen für die nächste Bundesregierung beginnen sollen. Aber vor den Räumlichkeiten steht ein schlecht gelaunter Polizist. „Ich habe Anweisung, dass sich hier niemand aufhalten darf“, verscheucht er Journalisten. Seine Kollegin sagt, es gäbe eine Anweisung der CDU-Pressestelle, dass hier oben niemand sein dürfe. Und so beginnt der Anbahnungsversuch zwischen den möglichen Koalitionspartnern, die zuletzt eher große Gegner waren, abgeschirmt von Beobachtern.