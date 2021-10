Von Peter Fahrenholz

Auch in der Politik gilt der alte Spruch, wonach der Ton die Musik macht. Und der Ton, den die drei Parteien nach Abschluss ihrer Sondierungsgespräche am Freitag angeschlagen haben, zeigte mehr noch als das Papier, in dem die Gesprächsergebnisse festgehalten wurden: Es könnte tatsächlich gelingen, dass eine Ampelkoalition aus SPD und Grünen und FDP nicht nur zustande kommt, sondern dass sie auch aus so etwas wie einem gemeinsamen Geist heraus regiert.