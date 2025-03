Von Markus Balser, Nicolas Richter, Henrike Roßbach, Robert Roßmann und Vivien Timmler

Als Carsten Linnemann am Montagmittag vor die Kameras tritt, tut er das, was alle tun, wenn sie nicht sofort über die unangenehmen Dinge sprechen wollen. Er redet übers Wetter. „Ja, herzlich willkommen im Konrad-Adenauer-Haus“, sagt also der CDU-Generalsekretär, „die Sonne scheint, ein tolles Omen.“ Genau das könnten sie gerade gut gebrauchen in der CDU. Am Samstag hat die Union ihre Sondierungsverhandlungen mit der SPD in rekordverdächtig kurzer Zeit beendet, aber jetzt ist Montag, und die Lage für CDU und CSU ist sehr viel weniger sonnig als der Berliner März-Himmel. Wenige Minuten vor Linnemanns Auftritt haben die Grünen angekündigt, das gigantische Finanzierungspaket im Bundestag nicht mittragen zu wollen, mit dem die künftigen Koalitionäre von Union und SPD sich via Grundgesetzänderung Luft verschaffen wollen für ihre gemeinsame Regierung.