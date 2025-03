Die Grünen haben zwar bereits Kurs auf ihren neuen Standort in der Opposition gesetzt, aber auf den letzten Metern vor der Konstituierung des neuen Bundestags regieren sie kräftig mit. Denn ihre Stimmen werden dringend gebraucht, um das Grundgesetz zu ändern – für eine Lockerung von der Schuldenbremsen-Ausnahme zugunsten der Bundeswehr und für ein 500-Milliarden-Sondervermögen zur Instandsetzung der Infrastruktur . Ein solches Sondervermögen müsse dazu führen, dass wirklich zusätzliches Geld in die Infrastruktur gesteckt werde, fordern sie. Und nicht dazu, dass ohnehin nötige Investitionen kurzerhand vom Bundeshaushalt ins Sondervermögen verschoben würden, um Spielraum für schwarz-rote Lieblingsprojekte zu gewinnen.

Dahinter steckt natürlich die Absicht, vor dem Abschied aus der Regierung noch einen politischen Gewinn einzufahren, indem man den Schutz von Klima und Umwelt ins Infrastrukturvermögen hineinverhandelt. Zugleich aber liegt darin die Aufforderung zu finanzpolitischer Sauberkeit – keine Tricksereien, bitte.

Denn wenn so ein Berg von Geld erst einmal verfügbar ist, dann schießt die politische Fantasie ins Kraut, das wissen die Grünen selbst am besten. Mit ihrer Beteiligung wurden vor drei Jahren Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro, übrig geblieben aus den Mitteln zur Bekämpfung der Pandemiefolgen, in einen Klima- und Transformationsfonds (KTF) umgeleitet. Das Ergebnis ist bekannt: Ein äußerst strenges Bundesverfassungsgericht erklärte die Verschiebeaktion für grundgesetzwidrig, guter Zweck hin oder her. Der Keim für das Scheitern der Ampelkoalition war gesetzt.

Das Sondervermögen würde im Artikel 143h im Grundgesetz verankert

Was also würden die in Finanzdingen so peniblen Richterinnen und Richter in Karlsruhe zu dem geplanten Sondervermögen sagen? Der schöne neue Geldtopf wäre gefüllt mit 500 Milliarden Euro in Form von Schulden – und es war die Schuldenbremse, an der der KTF letztlich zerschellt ist. Darf der Bundestag mit der einen Hand an einer – wenn auch gelockerten – Schuldenbremse festhalten, an einem Instrument, das einen soliden Haushalt gewährleisten soll? Und mit der anderen Hand an der Schuldenbremse vorbei ein Sondervermögen errichten? Also einen Schattenhaushalt?

Die Antwort, die Christian Waldhoff darauf gibt, lässt sich so zusammenfassen: Ja, der Bundestag darf das. „Das Schuldenbremse-Urteil von 2023 spielt für die geplanten Änderungen keine Rolle“, sagt Waldhoff, der an der Berliner Humboldt-Universität Finanzverfassungsrecht lehrt. Darin liegt ja gerade der Clou der großen Geldbeschaffungsaktion: Indem er sie mit Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz schreibt, befreit sich der Gesetzgeber von den strengen Bindungen der bisherigen Schuldenbremse.

Denn auch wenn beides, der damalige KTF mit 60 Milliarden Euro sowie das heutige Sondervermögen von 500 Milliarden, wie ein Schleichweg zur Umgehung der Schuldenbremse anmuten mag: Dieses Mal führt der Weg über das Grundgesetz und nicht daran vorbei. Denn das Sondervermögen wird exakt dort verankert, in einem neuen Artikel 143h. Und dass Vorschriften des Grundgesetzes gegen ebendieses Grundgesetz verstoßen: Das hat selbst das schier allmächtige Verfassungsgericht bisher noch nie entschieden.

Und dennoch haben die Mahnungen der Grünen nicht nur politische, sondern auch rechtliche Implikationen. Das Sondervermögen ist für „Investitionen in die Infrastruktur“ vorgesehen. Aber was genau unter Infrastruktur fällt und was unter Investitionen zu verstehen ist, dürfte wohl erst in einem Ausführungsgesetz definiert werden. Dafür wiederum reicht eine einfache Mehrheit im Bundestag. Ein Umstand, der die künftige Koalition dazu verleiten könnte, solche Investitionen möglichst großzügig zu definieren, um beim Geldausgeben nicht zu sehr eingeengt zu sein.

Könnte die Union, demnächst in der Regierung, gemeinsam mit der SPD die Verwendung der Gelder dieses Mal ein wenig laxer gestalten? Dürfte sie das? „Infrastruktur ist ein weiter Begriff“, räumt Verfassungsrechtler Waldhoff ein. „Aber ich würde mir schon zutrauen, diesen Begriff zu konkretisieren.“ Für diesen Zweck gibt es eine gängige juristische Methode: Man berücksichtigt die Entstehungsgeschichte der Norm. Praktischerweise müsste man in diesem Fall nicht ins Jahr 1949 zurückgehen, als das Grundgesetz geschrieben wurde, sondern sich einfach die Aussagen der vergangenen beiden Wochen anschauen, mit denen Union und SPD für ihr 500-Milliarden-Projekt geworben haben. Da war von Straßen und Schienen die Rede, von Energienetzen und Krankenhäusern. Dass man hingegen die Erhöhung der Pendlerpauschale oder eine Subvention für Agrardiesel kurzerhand als Investition in die Zukunft deklariert, wäre davon wohl kaum umfasst.

Die künftige Koalition müsste sich schon an ihre Versprechen halten

Auf diesen Gedanken kann man zumindest kommen, wenn man sich an die Einrichtung des Bundeswehrsondervermögens von 2022 erinnert. Damals waren SPD und Grüne zunächst bestrebt, den 100-Milliarden-Topf doch lieber nicht ganz so engherzig an den Zweck einer Stärkung der Bundeswehr zu binden, sondern auch für weitere sicherheitspolitische Ziele zu öffnen, etwa für die Abwehr von Cyberattacken oder die Unterstützung befreundeter Staaten. In der Opposition bestand man indes auf strikte Zweckbindung. Damals war das die Union.

Das heißt: Die künftige Regierungskoalition müsste sich schon an ihre eigenen Versprechungen halten. Weil sie sich politisch, aber eben auch rechtlich festgelegt hätte. „Investitionen in die Infrastruktur“, das wäre dann ein neuer Begriff im Grundgesetz. Und das Grundgesetz wird vom Bundesverfassungsgericht ausgelegt, das – wie gesagt – in Finanzdingen sehr streng sein kann.