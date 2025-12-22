US-Präsident Donald Trump hat den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für Grönland ernannt und damit den Anspruch auf die Arktis-Insel bekräftigt. Die Ernennung verursachte in Dänemark und Grönland erneut erhebliche Besorgnis und Empörung über die Pläne Washingtons für die rohstoffreiche Region. Auch die EU und Deutschland äußerten sich kritisch. Grönland gehört zu Dänemark. Trump erklärte auf Truth Social, Landry verstehe, wie wichtig Grönland für die nationale Sicherheit der USA sei. Trump sagte in der Vergangenheit oft, dass Grönland wegen der reichen Bodenschätze der Insel ein Teil der USA werden sollte – eine Idee, die Landry unterstützt. Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen kündigte an, den US-Botschafter in Kopenhagen einzubestellen. Er sei „zutiefst verärgert“ und nannte Landrys Absichten „völlig inakzeptabel“. Auch aus Grönland kam umgehend Widerspruch.