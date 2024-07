Ukraine -Krieg, Ampel-Krach, Umfragetief - Themen wie diese werden wohl die Sommer-Pressekonferenz des Bundeskanzlers an diesem Mittwoch bestimmen. Die traditionelle Konferenz, bei der Journalisten Olaf Scholz ( SPD ) zu sämtlichen Themen der Innen- und Außenpolitik Fragen stellen können, wird von der Bundespressekonferenz organisiert, einem Verein, in dem etwa 900 Journalisten organisiert sind, die über Bundespolitik berichten. Die SZ zeigt die Pressekonferenz von 12.30 Uhr an im Livestream. In diesem Jahr wird wohl auch der US-Wahlkampf ein großes Thema sein.

Joe Biden war in den vergangenen zweieinhalb Jahren immerhin so etwas wie der Lieblings-Staatschef des Kanzlers. In den großen Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten hat Scholz sich am US-Präsidenten orientiert. Nach dem Verzicht Bidens auf eine erneute Kandidatur stellt sich die Frage, wie der Kanzler es mit der potenziellen Nachfolgerin, Vizepräsidentin Kamala Harris, hält. Bei der Pressekonferenz dürfte es aber auch wieder darum gehen, wie sich die Bundesregierung auf einen möglichen Wahlsieg des Republikaners Donald Trumps vorbereitet. Konkrete Antworten darauf ist Scholz bisher schuldig geblieben.

Weitere Themen dürften auch die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und das Versprechen der Nato sein, dass der Aufnahmeprozess des von Russland angegriffenen Landes in das Bündnis unumkehrbar ist. Diese wichtigen Entscheidungen sind in den vergangenen Wochen getroffen worden. Offen ist aber unter anderem die Frage, was passiert, wenn die USA bei einem Wahlsieg Trumps die Hilfe für die Ukraine einstellen.

Noch nicht ganz so lange wie der Krieg in der Ukraine, aber auch schon mehr als neun Monate dauert der Krieg in Gaza nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober vergangenen Jahres an. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird heute vor dem US-Kongress in Washington eine mit Spannung erwartete Rede halten - aber erst nach der Pressekonferenz von Scholz.

Auch zum mühsam errungenen Kompromiss zum Bundeshaushalt 2025 wird es wohl Nachfragen geben. Immerhin gibt es noch eine Finanzierungslücke von acht Milliarden Euro, die gestopft werden muss, bevor der Entwurf am 16. August an Bundestag und Bundesrat geschickt wird. Zwar haben Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) dafür Ideen entwickelt. Es wird aber noch geprüft, ob diese verfassungsrechtlich überhaupt tragen.

Neben der Lage der Ampel dürfte es auch noch um die Situation der SPD gehen, die bei der Europawahl zuletzt mit 13,9 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit mehr als 130 Jahren bei einer nationalen Wahl eingefahren hat. Die Partei steht längst nicht mehr so geschlossen hinter ihrem Kanzler, wie nach dem Wahlsieg 2021. Einer aktuellen Forsa-Umfrage für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zufolge ist lediglich ein Drittel der SPD-Mitglieder davon überzeugt, dass Scholz bei der Bundestagswahl 2025 wieder Kanzlerkandidat der Partei werden sollte.

Am 1. September stehen außerdem die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen an, die die Sozialdemokraten in neue Turbulenzen stürzen könnten. In beiden Ländern liegt die SPD in den Umfragen im einstelligen Bereich und die AfD ist stärkste Kraft. Nicht minder gefährlich ist die Wahl in Brandenburg Ende September für die SPD, wo sie um ihren Ministerpräsidenten Dietmar Woidke bangen muss.