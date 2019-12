Bei den Luftangriffen auf Kämpfer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia hat das US-Militär Drohnen eingesetzt. Die Kommandozentrale für Einsätze in Afrika (Africom) bestätigte am Sonntag, dass die Vergeltungsangriffe nach dem Sprengstoffanschlag in Mogadischu mit der Regierung des ostafrikanischen Landes abgestimmt worden seien. Insgesamt wurden demnach bei drei Luftangriffen vier Terroristen getötet. Geheimdienstkreisen zufolge war darunter ein ranghoher Kommandeur der Miliz. Bei dem Anschlag in Mogadischu waren am Samstag 100 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Obwohl sich zunächst niemand als Urheber zu erkennen gegeben hat, wird hinter dem Anschlag die Al-Shabaab-Miliz vermutet.