Das US-Militär hat bei einem Luftangriff in Somalia nach eigenen Angaben sechs Kämpfer der Terrormiliz Al-Shabaab getötet. In einer Mitteilung gab die für Afrika zuständige Kommandozentrale bekannt, dass der Angriff am Freitag in der Kleinstadt Adale rund 250 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mogadischu in der Region Mittel-Shabelle erfolgte. Noch am Donnerstag hatte die somalische Regierung mitgeteilt, dass diese Region vollständig von der Al-Shabaab-Miliz befreit worden sei. Das US-Militär greift in Somalia in Absprache mit der Regierung immer wieder Al-Shabaab-Ziele an - zumeist mit unbemannten Drohnen. Die islamistischen Extremisten kontrollieren weite Teile Zentralsomalias sowie den Süden des Landes.