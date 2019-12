Autobombe tötet mehr als 20 Menschen in Mogadischu

Sicherheitspersonal und Rettungskräfte eilten nach der Explosion zum Checkpoint in Mogdischu.

An einem Checkpoint explodierte in der somalischen Hauptstadt ein Fahrzeug.

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind bei einer Explosion an einem Check­point mindestens 20 Menschen getötet worden. Das sagte ein Polizist der Nachrichtenagentur AFP. "Die Explosion war verheerend", sagte der Beamte. "Ich kann bestätigen, dass mehr als 20 Zivilisten getötet und noch mehr Menschen verletzt wurden."

Der Bürgermeister von Mogadischu, Omar Muhamud, sprach von mindestens 90 Verletzten. Wer für die Detonation an dem belebten Kontrollpunkt verantwortlich ist, war zunächst nicht klar.

Die radikal-islamische Al-Schabaab-Miliz hat wiederholt Sprengstoffanschläge verübt. Sie bekämpft die von den Vereinten Nationen (UN) unterstützte Regierung Somalias und will in dem ostafrikanischen Land ein islamistisches Regime errichten. Somalia, das am Horn von Afrika liegt, leidet seit Jahren unter Unruhen und Unsicherheit.