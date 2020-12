Somalia hat nach Angaben seiner Regierung die diplomatischen Verbindungen zum Nachbarland Kenia gekappt. Damit solle die Einheit, Souveränität und Stabilität des Landes gesichert werden, erklärte der somalische Informationsminister Osman Dubbe bei Twitter. Das Land folge damit seinem verfassungsgemäßen Auftrag.

Der Ankündigung vom Dienstag ging ein Besuch des Anführers der autonomen Provinz Somaliland, die völkerrechtlich zu Somalia gehört, in Kenia voraus, bei der dieser wie ein Staatschef empfangen wurde. Somaliland hatte 1991 seine Unabhängigkeit von Somalia erklärt, nachdem Somalia nach dem Sturz des Diktators Mohammed Siad Barre in Anarchie und Chaos versunken war.

Bis heute ist Somaliland völkerrechtlich nicht anerkannt - hat jedoch eine eigene Regierung, eine eigene Währung und einen Sicherheitsapparat. Somalia sieht die Provinz weiter als Teil des Landes an. Bei mehreren Gesprächsrunden über eine mögliche Wiedervereinigung kam es bislang nicht zu einer Einigung.

Im November hatte Somalia in dem Konflikt bereits den kenianischen Botschafter ausgewiesen und den eigenen Botschafter aus Kenia abberufen. In Kürze stehen in Somalia Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an.