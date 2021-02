In Somalia haben Sicherheitskräfte nach Polizeiangaben einen Anschlag auf den Präsidentenpalast in Mogadischu vereitelt. Der Angreifer tötete sich selbst und mehrere Passanten. Der Attentäter sprengte sich mit seinem Auto in die Luft, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Polizei habe ein verdächtiges Auto verfolgt und beschossen, nachdem es einen Kontrollposten durchbrochen habe und auf den Präsidentenpalast zugerast sei, sagte er. Der Fahrer habe seine Sprengladung vor Erreichen des Ziels noch zünden können. Zwölf Fahrzeuge wurden bei der Explosion, die weit durch die Hauptstadt zu hören war, zerstört. Die sunnitische Terrorgruppe al-Shabaab bekannte sich in ihrem Radiosender Andalus zu dem Anschlag. Die Gruppe, die dem Terrornetz al-Qaida nahesteht, kämpft in dem ostafrikanischen Land seit Jahren um die Vorherrschaft.