In Somalia sind in der vergangenen Woche bei einer Attacke der Islamisten-Miliz al-Shabaab 54 ugandische Friedenssoldaten auf einem Militärstützpunkt getötet worden. "Unsere Soldaten haben bemerkenswerte Widerstandskraft bewiesen und sich neu organisiert, sodass der Stützpunkt am Dienstag zurückerobert werden konnte", sagte Ugandas Präsident Yoweri Museveni. Al-Shabaab-Kämpfer hätten Ende Mai das Gelände in Bulamarer, 130 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Mogadischu, angegriffen. Die Friedenstruppen dienen in der Übergangsmission der Afrikanischen Union in Somalia. Die mit al-Qaida verbündete Islamisten-Miliz al-Shabaab versucht seit 2006, die Regierung des ostafrikanischen Landes zu stürzen.