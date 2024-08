Der Tatverdächtige des tödlichen Messerangriffs von Solingen mit drei Toten hat sich nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) nicht selbst den Behörden gestellt. Das machte der Politiker im Düsseldorfer Landtag klar. Tatsächlich sei einer Polizeistreife am späten Samstagabend in der Nähe des Tatorts eine männliche Person aufgefallen, berichtete Reul in einer gemeinsamen Sondersitzung des Innen- und des Integrationsausschusses. Diese Person sei den Polizisten durch ihr Verhalten und Erscheinungsbild verdächtig vorgekommen. Deswegen sei der Mann direkt angesprochen und festgenommen worden.