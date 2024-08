Während eines Stadtfestes in Solingen in Nordrhein-Westfalen attackierte ein bislang unbekannter und flüchtiger Mann am Freitagabend gegen 21.40 Uhr mehrere Menschen mit einem Messer . Nach derzeitigem Stand wurden durch den Anschlag drei Menschen getötet und acht verletzt, davon fünf schwer. Den Opfern sei gezielt in den Hals gestochen worden. Der Täter werde mit einem Großaufgebot gesucht, wie die Polizei Düsseldorf mitteilte. Politiker sind entsetzt über die Tat:

Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich erschüttert: "Wir trauern um die Menschen, die auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen wurden", schrieb die SPD-Politikerin am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst X. "Meine Gedanken sind bei den Familien der Getöteten und bei den Schwerverletzten."

Die Sicherheitsbehörden würden alles tun, um den Täter zu fassen und die Hintergründe zu ermitteln. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen habe dabei jede Unterstützung des Bundes. "Ich bin dazu mit NRW-Innenminister Herbert Reul und unseren Sicherheitsbehörden im laufenden Kontakt", teilte Faeser mit.

"Nordrhein-Westfalen ist in Erschütterung und Trauer vereint", schrieb auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst im Kurznachrichtendienst X. "In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes und darüber hinaus mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen." Er dankt den Rettungskräften und der Polizei und schreibt: „Ein Akt brutalster und sinnloser Gewalt hat unser Land ins Herz getroffen.“

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich sichtlich betroffen. „Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein“, sagte Reul, der noch in der Nacht in Solingen eingetroffen war. „Wir in Nordrhein-Westfalen, wir sind tief erschüttert und in Trauer vereint.“

Der Solinger Bürgermeister Tim Kurzbach schrieb auf Facebook: „Wir wollten alle gemeinsam unser Stadtjubiläum feiern und haben nun Tote und Verletzte zu beklagen.“ Weiter teilte er mit: „Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an diejenigen denke, die wir verloren haben. Ich bete für alle, die noch um ihr Leben kämpfen.“

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki versprach den Opfern und deren Angehörigen, in diesen schweren Stunden für sie zu beten. Zugleich dankte er allen Rettungs- und Sicherheitskräften sowie Seelsorgern für ihren Einsatz. „Der brutale Anschlag auf Menschenleben in Solingen macht mich fassungslos und tief traurig“, schrieb der Kölner Erzbischof am Samstagmorgen auf X: „Meine Gebete sind in diesen schweren Stunden bei den Opfern und Angehörigen. Ich denke aber auch an alle Solingerinnen und Solinger, die sich zu einem friedlichen Fest getroffen haben und nun schockiert und voller unbeantworteter Fragen auf sich zurückgeworfen sind.“