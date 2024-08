"Islamischer Staat" bekennt sich zu Tat

Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) erklärt, für den Messerangriff am Freitagabend in Solingen verantwortlich zu sein. Das geht aus einer Stellungnahme der Organisation vom Samstag hervor. Die Tat sei von einem ihrer Mitglieder „als Rache für Muslime in Palästina und überall“ verübt worden, erklärt der IS in seinem Kanal im Kurznachrichtendienst Telegram. Einen Beleg dafür, dass der IS tatsächlich hinter dem Angriff steckt, wird nicht genannt. Auch ein Beweis für einen Kontakt zwischen IS und dem Attentäter wird nicht geliefert.