MEINUNG Gegen solche Mörder gibt es kaum einen Schutz (SZ Plus)

Liveblog zum Messerangriff in Solingen: Tatverdächtiger kommt in Untersuchungshaft

Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah eskalieren. Beide Seiten liefern sich am Morgen die heftigsten Gefechte seit Beginn des Gaza-Kriegs: Die Schiiten-Miliz unternimmt nach eigenen Angaben einen Vergeltungsangriff mit Raketen. Mehr als 100 israelische Kampfjets greifen Dutzende Ziele in Libanon an. Zum Artikel

Ex-Fußballtrainer Christoph Daum ist tot. Er war eine der schillerndsten Figuren des deutschen Profifußballs. Der frühere Coach des 1. FC Köln, des VfB Stuttgart und von Bayer Leverkusen ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Seit 2022 hatte der Erfolgstrainer gegen den Krebs gekämpft. Zum Nachruf (SZ Plus)

Journalisten bei Angriff auf Hotel in Kramatorsk verletzt. Im Oblast Donezk im Osten der Ukraine trifft offenbar eine russische Rakete ein Hotel – vier Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters werden verletzt, ein weiterer wird unter den Trümmern vermisst. Russland und die Ukraine tauschen je 115 Kriegsgefangene aus. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

MEINUNG Scholz steht bei Selenskij im Wort (SZ Plus)

Explosionen vor Synagoge in Südfrankreich. Ein 33-jähriger Algerier wird gefasst, nachdem er versucht hatte, die Synagoge von La Grande-Motte, einem bekannten Ferienort bei Montpellier im Süden des Landes, in Brand zu stecken. Die Folgen der antisemitischen Tat überschatten auch die Regierungsbildung. Zum Artikel

Telegram-Gründer in Frankreich festgenommen. Pawel Durow wird vorgeworfen, er sei mitschuldig an Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch – da sein Messenger zu wenig dagegen vorgehe und schlecht mit den Behörden zusammenarbeite. Trotz bereits laufender Ermittlungen gegen ihn landet Durow mit seinem Privatjet in der Nähe von Paris. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war