Von Christoph Koopmann, München

Wenn irgendwo in der Welt ein möglicherweise islamistisch motivierter Anschlag geschieht, schauen Beobachter der Szene in den folgenden Stunden sehr genau auf ein spezielles Medium: Amaq, ein Mediendienst, der sich selbst als „Nachrichtenagentur“ bezeichnet. Das zentrale Sprachrohr des „Islamischen Staats“ (IS). Nach dem Anschlag in Solingen mit drei Toten und mehreren Verletzten wurde über die Amaq-Kanäle am Samstagabend dann tatsächlich eine Nachricht verschickt: „Der Täter des Angriffs auf eine Gruppe von Christen in der Stadt Solingen in Deutschland gestern ist ein Soldat des Islamischen Staates, und er führte den Angriff als Rache für die Muslime in Palästina und überall durch.“