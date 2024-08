Solingen:Was zum mutmaßlichen Anschlag bekannt ist

In Solingen sollte an diesem Wochenende ein Stadtfest stattfinden, anlässlich des 650-jährigen Bestehens der Stadt in Nordrhein-Westfalen. Am späten Freitagabend wird das Fest aber abgebrochen. Vor einer Bühne sticht ein Mann auf mehrere Menschen ein. Drei Menschen werden getötet, fünf weitere schwer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht und am Morgen nach der Tat sind noch viele Dinge unklar. Was zur Tat in Solingen bislang bekannt ist.