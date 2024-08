Debatte über strengere Messer-Gesetze nimmt Fahrt auf - FDP will offenbar einlenken

Nach dem Messerangriff von Solingen und vor den Landtagswahlen im Osten scheint Bewegung in die festgefahrene Ampel-Debatte über ein strengeres Waffenrecht zu kommen. Bundesjustizminister Marco Buschmann kündigte Verhandlungen über das Waffenrecht für Messer an. „Wir werden nun in der Bundesregierung darüber beraten, wie wir den Kampf gegen diese Art der Messer-Kriminalität weiter voranbringen“, sagte der FDP-Politiker der Bild am Sonntag. Bisher hat die FDP Vorschläge von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu schärferen Verboten abgelehnt.



Vizekanzler Robert Habeck äußerte sich am Sonntagmittag in Flensburg erneut schockiert über die Tat. Der Grünen-Politiker sprach sich dafür aus, die Sicherheitsbehörden personell besser auszustatten, "auch wenn das Geld kostet". Zugleich mahnte Habeck eine Verschärfung des Waffenrechts an und eine harte Bestrafung von Tätern. „Ob die schreckliche Tat von Solingen mit strengeren Gesetzen hätte verhindert werden können, das weiß man nicht.“ Aber einige rechtliche Verschärfungen seien richtig und notwendig. Er ergänzte: „Mehr Waffenverbotszonen und strengere Waffengesetze – Hieb- und Stichwaffen braucht niemand in Deutschland in der Öffentlichkeit. Wir leben nicht mehr im Mittelalter.“



In eine ähnliche Richtung geht die Reaktion von SPD-Chef Lars Klingbeil auf den Angriff mit drei Toten. „Dieser wahrscheinliche Terrorangriff zeigt: Deutschland hat ein Problem mit Messergewalt“, sagte Klingbeil der Bild am Sonntag. Er fordert ein nahezu komplettes Messerverbot auf Straßen: „Für mich gibt es keinen Grund, warum Menschen Stichwaffen im Alltag mit sich führen. Es müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, damit Messer von Deutschlands Straßen und Plätzen verschwinden.“ SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese plädierte in dem Blatt für mehr Messerverbotszonen, die Ausweitung des Trageverbots für straffällig gewordene Personen, ein Messerverbot in Bus und Bahn und eine rasche Strafverfolgung bei Verstößen.



Die Unionsfraktion fordert anlassunabhängige Messerkontrollen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), sagte der Rheinischen Post: „Statt immer nur öffentlich über den richtigen Kurs zu streiten, muss die Bundesregierung handeln.“ Faeser und Buschmann müssten „nun endlich ein tragfähiges Konzept vorlegen, wie sie die ansteigende Messergewalt bei jungen Männern effektiv bekämpfen wollen“. Dazu könnten Messerverbotszonen und die Verschärfungen des Waffenrechts zählen „sowie mehr Befugnisse für die Polizei, die etwa anlassunabhängige Messerkontrollen ermöglichen“.



Ein Hauptproblem bei möglichen schärferen Regeln zum Mitführen von Messern ist deren Umsetzbarkeit, wie etwa die Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden zur Kontrolle im öffentlichen Raum. Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann forderte: „Mehr Sicherheit auf Volksfesten erreichen wir nur durch moderne Videoüberwachung mit Gesichtserkennung und anlassunabhängige Taschenkontrollen.“ Redmann will bei der Landtagswahl am 22. September Ministerpräsident werden.



Den Anstieg der Messergewalt und die vorgeschlagenen Maßnahmen ordnet Christoph Koopmann in seinem Kommentar ein (SZ Plus):