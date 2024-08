Scholz und Wüst in Solingen

Drei Tage nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Besuch in der bergischen Stadt eingetroffen. Er wurde am Morgen zunächst von Oberbürgermeister Tim Kurzbach am Rathaus von Solingen begrüßt. Vor Ort sind auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) sowie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Im Anschluss an ein Gespräch im Rathaus ist ein Gedenken an die Opfer am Ort des Anschlags im Stadtzentrum geplant. Scholz will außerdem mit Einsatzkräften sprechen.



Scholz hatte sich am Tag nach der Tat "sehr bestürzt" gezeigt und gefordert, den Täter "mit der vollen Härte des Gesetzes" zu bestrafen. Wüst hatte am Sonntag eine Debatte über Islamismus und irreguläre Migration anstoßen wollen. Bloß über Messergewalt zu diskutieren greife zu kurz. In einem Interview mit dem WDR forderte er außerdem Aufarbeitung innerhalb der Behörden. „Das muss aufgeklärt werden, und da muss Klartext gesprochen werden, wenn da etwas schiefgelaufen ist“, sagte Wüst.



Bei dem gemeinsamen Besuch in Solingen steht vor allem Kanzler Scholz besonders unter Druck. Landesweit werden Konsequenzen nach dem Anschlag gefordert – von einem Asylstopp bis hin zu weitreichenden Waffenverboten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich in die Diskussion eingeschaltet und eine Verbesserung der Terrorabwehr gefordert.