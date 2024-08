Die Terrororganisation Islamischer Staat erklärt, für den Messerangriff in Solingen verantwortlich zu sein. Das geht aus einer Stellungnahme der Organisation vom Samstag hervor, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Zeit zitiert aus dem Schreiben, das der „IS“ auf eigenen Medienkanälen veröffentlicht habe. Darin heißt es demnach: „Der Angreifer einer Versammlung von Christen in der Stadt Solingen in Deutschland gestern ist ein Soldat des Islamischen Staates und er nahm Rache für die Muslime in Palästina und an allen anderen Orten.“ Der Name des Täters werde in dem Schreiben nicht genannt.