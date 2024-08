Von Björn Finke, Christian Wernicke, Solingen/Wuppertal

Sven Heine will ein Zeichen setzen. Ein kleines wenigstens. Deshalb steht der gebürtige Solinger am Morgen danach im Blumenladen am Klosterwall. Heine kauft lange weiße Rosen, dazu zwei grüne Gebinde. Der 28-Jährige schiebt die schwarze Baseballkappe aus der Stirn, nervös wippt er vor dem Ladentisch von einem Bein aufs andere: „Ich will den Verwandten, den Freunden der Opfer zeigen, dass wir an sie denken. Dass wir für sie da sind.“