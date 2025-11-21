Zum Hauptinhalt springen

Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Solingen„Da fehlte die Information“

Warum reagierte sie so spät nach dem Anschlag? Sie erhielt früher Material zu dem Verdächtigen als bisher angenommen: NRW-Ministerin Josefine Paul (Die Grünen).
Warum reagierte sie so spät nach dem Anschlag? Sie erhielt früher Material zu dem Verdächtigen als bisher angenommen: NRW-Ministerin Josefine Paul (Die Grünen). (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Haben die Behörden im Fall des späteren Solingen-Attentäters Issa al-H. versagt? Die Opposition in NRW hat immer größere Zweifel an der Aufklärungsbereitschaft der Landesregierung. Neue Akten setzen Fluchtministerin Paul unter Druck.

Von Christoph Koopmann, Düsseldorf

Noch während der Täter auf der Flucht ist, beginnen die Fragen. Issa al-H. läuft am vorletzten Augustwochenende 2024 auf das Stadtfest in Solingen, ermordet drei Menschen, verletzt weitere schwer. Ein abgelehnter syrischer Asylbewerber, der längst hätte abgeschoben sein sollen. Hätte man das Attentat verhindern können? Inzwischen ist der Islamist verurteilt, lebenslang, in Sicherungsverwahrung. Die Fragen nach politischer Verantwortung aber stellen sich weiter. Seit einem Jahr versucht ein Untersuchungsausschuss im Landtag von Nordrhein-Westfalen, sie zu klären.

