Wenn sich das Bundesverfassungsgericht über ein Gesetz beugt, dessen Relevanz für den Bundeshaushalt sich in Milliarden messen lässt, dann ist stets eine gewisse politische Nervosität zu verzeichnen. Vergangenes Jahr hatte das Gericht die Koalition mit seinem Nein zum Klima- und Transformationsfonds in arge Nöte gebracht. Am 12. November verhandelt der Zweite Senat über den Solidaritätszuschlag, der zuletzt mehr als elf Milliarden Euro in die Staatskasse spülte – für den nächsten Haushalt, wie auch immer er zustande kommen möge, durchaus eine Summe mit politischer Brisanz. Die Politik blickt also nach Karlsruhe. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Verfahren.