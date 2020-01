Demonstranten in Teheran zünden während eines Protestes gegen einen US-Luftangriff im Irak, bei dem der iranische General Soleimani getötet wurde, eine Flagge der Vereinigten Staaten an.

Der Tötung des iranischen Generals Soleimani geht ein massiver Einflussverlust der USA voraus. In diesem Konflikt entscheiden sich die Überlebensfähigkeit der iranischen Theokratie und die amerikanische Weltmachtfähigkeit.

Seit Langem schon läuten die Kriegsglocken und künden vom aufziehenden Unheil. Iran und die USA sind in einen Konflikt verstrickt, der schon vor der Botschaftsbesetzung vor nunmehr 40 Jahren begonnen hat und mit der Tötung von Qassim Soleimani seinen Höhepunkt noch lange nicht findet. In diesem Konflikt duelliert sich nicht nur eine Weltmacht mit einer Regionalmacht um Ideologie und Einfluss, hier entscheiden sich auch die Überlebensfähigkeit der iranischen Theokratie (samt ihres militärisch-industriellen Arms) und die amerikanische Weltmachtfähigkeit. Der Tod des hohen Generals rückt ins Bewusstsein, für welchen Einsatz nun die Waffensysteme in Stellung gebracht werden.