Der bekannteste Fall einer Anwendung von Paragraf 50 Soldatengesetz ist sicher der des Generals Günter Kießling, der 1983 wegen angeblicher Homosexualität in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Das erwies sich als haltlos, und Kießling wurde 1984 erneut in das Soldatenverhältnis berufen, bevor er wenig später die Altersgrenze erreichte. Im Wortlaut heißt es in Paragraf 50: „Der Bundespräsident kann die Berufsoffiziere vom Brigadegeneral und den entsprechenden Dienstgraden an aufwärts jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen. (…) Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Berufsoffizier gilt mit Erreichen der allgemeinen Altersgrenze als dauernd in den Ruhestand versetzt.“

Paragraf 50 ist also eine Sondervorschrift, die bestimmte Personen betrifft, an deren Integrität die Regierung keine Zweifel haben darf und die zumeist bereits kraft ihres Amtes besondere Vorbildfunktion haben. Immer wieder ist kritisiert worden, dass die rund 200 Generale in der Bundeswehr dadurch ständig von der Sorge begleitet werden, bei kleinsten Fehlern, ohne Angabe von Gründen, ohne Anhörung gefeuert werden zu können. Und dies sie so abhängig macht wie politische Beamte.

Aufgeworfen wird immer wieder die Frage nach dem Ermessensspielraum des Bundespräsidenten

Zugleich gibt es eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1992, die explizit auch eine besondere Fürsorgepflicht für die Betroffenen erwähnt, schließlich geht es oft um Menschen, die sich über Jahrzehnte für die Sicherheit des Landes aufgeopfert haben. Ist der Fall strittig, gebe es ein „Gebot, den betroffenen Beamten oder Soldaten zu Beschwerden oder sonst zu möglicherweise strittigen Tatsachenbehauptungen anzuhören, bevor daraus Folgerungen zu seinen Lasten gezogen werden“, heißt es im Urteil vom 26. Mai 1992.

Der Generalleutnant a.D. Hans-Heinrich Dieter, den eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach Paragraf 50 selbst getroffen hat, setzt sich seit Langem kritisch mit dieser Regelung auseinander. Er war als stellvertretender Generalinspekteur auf Verlangen von Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Misstrauen gegenüber Militärs sei aufgrund der deutschen Geschichte einst der Grund für diese „Vorsichtsmaßnahme“ des Gesetzgebers gewesen, betont Dieter in seinem Blog. Aber: „Die Generale der Bundeswehr haben dieses Misstrauen in der Geschichte unserer Parlamentsarmee nicht gerechtfertigt.“ Über wem „das politische Damoklesschwert“ hänge, der äußere sich auch nicht so frei zu Mängeln und Missständen in der Truppe. Aufgeworfen wird auch immer wieder die Frage nach dem Ermessensspielraum des Bundespräsidenten – ob er vor einer Unterzeichnung also nicht selbst Erkundungen einholen müsste. Statt einfach einem Minister Glauben zu schenken, der sagt, er habe das Vertrauen in einen General verloren. Und das dann abzunicken.