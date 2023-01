Mitten in der Energiekrise erlebt die Solarbranche den erhofften Boom. Hat die Kostenexplosion bei Strom und Gas den Wandel beschleunigt? Oder wirken die vielen Gesetzesänderungen von Habecks Wirtschaftsministerium?

Von Thomas Hummel

Wer derzeit an Energie denkt, gerät unweigerlich in die Krise. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fällt der bislang größte Lieferant fossiler Brennstoffe für Deutschland mehr und mehr aus. Dazu kommt die Klimafrage. Energie ist jetzt kostbar und teuer, es gibt teils bittere Debatten um Erdgas, Kohle, Atom - und auch darum, ob ein Windrad die Landschaft verschandelt. Nur in einer Ecke des insgesamt trüben Themas scheint wortwörtlich die Sonne: Die Photovoltaik läuft. Und es gibt im Land der Zweifler und Bedenkenträger ausnahmsweise kaum jemanden, der dagegen ist.