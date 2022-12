In der Kirche in Sorriso predigt der Pfarrer, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat, damit er sich die Erde untertan mache. Sie nehmen das hier wörtlich.

An keinem Ort Brasiliens wird mehr Soja produziert als in Sorriso. Und an keinem Ort ist der neu gewählte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva so verhasst. Ein Besuch im Bolsonaro-Land.