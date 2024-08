Schwarz-Grün nach der Bundestagswahl?:Markus Söder gegen Hendrik Wüst

Die Avancen der Grünen an die Union sind bei CDU und CSU am Donnerstag unterschiedlich aufgenommen worden. Während sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, er ist auch CSU-Chef, scharf von den Grünen distanzierte, lobte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Grünen in seinem Bundesland.

Katharina Dröge, die Co-Fraktionschefin der Grünen, hatte zuvor den schlechten Zustand der Ampelkoalition kritisiert und der Süddeutschen Zeitung gesagt: „Für uns ist klar: So geht es in einer künftigen Regierung nicht weiter.“ Die Grünen würden deshalb „sehr genau prüfen, welche Koalition wir nach der nächsten Bundestagswahl eingehen“. Es seien dann auch Koalitionen mit der Union denkbar. Zuvor hatte Grünen-Chef Omid Nouripour die aktuelle Ampelkoalition bereits zu einer „Übergangsregierung“ erklärt.

Söder hält Habeck für den schlechtesten Wirtschaftsminister der BRD-Geschichte

„Das Anbiedern der Grünen an die Union ist schlichtweg peinlich“, erklärte CSU-Chef Markus Söder. Die Ampelkoalition gehöre „dringend abgelöst – und die Grünen sind der ideologische Kern dieser Regierung“. Deshalb dürfe „es keine Fortsetzung für die Grünen in Regierungsverantwortung geben“. Für die CSU sei „völlig klar: kein Schwarz-Grün nach der nächsten Wahl“. Robert Habeck sei der schlechteste Wirtschaftsminister „in der Geschichte unseres Landes, man denke nur an das Abschalten der Kernkraft und das unselige Heizgesetz“, schrieb Söder auf der Plattform X. Außenministerin Annalena Baerbock (ebenfalls Grüne) blockiere alle nötigen Lösungen „bei der zentralen Aufgabe unserer Zeit, der Migration“.

Egal, ob es um „die ständige Benachteiligung Bayerns durch den Bund oder die vom Verfassungsgericht gestoppte Manipulation des Wahlrechts zum Schaden der CSU“ gehe – „überall sind und waren die Grünen die treibende Kraft“. Doch wenn es um den Machterhalt und die eigenen Posten gehe, sei die Union plötzlich wieder gefragt.

Hendrik Wüst sagte der Süddeutschen Zeitung dagegen: „Bei uns in Nordrhein-Westfalen und andernorts zeigt sich, wie vertrauensvoll und politisch erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen funktionieren kann.“ Die Union sei „gut beraten, auf allen politischen Ebenen mit den demokratischen Parteien der Mitte gesprächs- und koalitionsfähig zu sein“. Das sei eine „demokratische Pflicht und muss das strategische Ziel einer staatstragenden Volkspartei sein“. Denn die Union habe „auch eine Verantwortung für die Stabilität der politischen Mitte in Deutschland und für eine an der konkreten Lösung von Problemen orientierten Politik“. Was mit wem gehe, müsse „nach den Wahlen sondiert und verhandelt werden“.

Wüst sieht SPD und FDP näher an der Union als die Grünen, aber ausschließen will er nichts

Wüst wies aber auch darauf hin, dass es für die Union immer wichtig sei, „dass in der Regierungsverantwortung die christdemokratische Handschrift deutlich wird“. Das gelte unabhängig davon, welche politische Farbe der Regierungspartner habe. „Wir haben in Nordrhein-Westfalen mit den Liberalen gut zusammen regiert und viel für unser Land bewegt“, sagte Wüst. Und Union und SPD habe in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder der politische Wille geeint, „große Herausforderungen im Sinne unserer Republik gemeinsam anzugehen, wie auch die großen Koalitionen im Bund oft gezeigt haben“. Es sei „völlig klar, dass FDP und SPD in vielen Punkten uns als Union näherstehen – daher ist auch eine Koalition mit ihnen immer eine mögliche Perspektive“.

Bei den Grünen stieß die harte Kritik Söders an ihrer Partei auf Unverständnis. „Diese Obsession ist nur noch so zu erklären, dass an den Kabinettstischen in Düsseldorf, Kiel und Stuttgart ein ganz anderes Niveau an Grundvertrauen und positiver Energie herrscht als beim ‚Team‘ Söder-Aiwanger“, schrieb Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz mit Blick auf die Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg auf X.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) spottete über Söders frühere Avancen an seine Partei. Vor fünf Jahren hatte der bayerische Ministerpräsident nach einer Kabinettssitzung zum Thema Klimaschutz öffentlichkeitswirksam einen Baum neben der Münchner Staatskanzlei umarmt. „Offenbar fühlt sich Markus Söder zurzeit angebiedert“, schrieb Özdemir. „Ich sag mal: Ich kenne da einen Baum, der könnte Markus Söder viel über Anbiederung erzählen ...“